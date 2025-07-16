Çin ve Kazakistan İlişkileri Gelişiyor

Çin ve Kazakistan İlişkileri Gelişiyor
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tianjin'de Kazakistan Başbakan Yardımcısı Murat Nurtleu ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin en iyi dönemde olduğunu belirten Wang, işbirliği ve karşılıklı destek vurgusu yaptı.

TİANJİN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkenin kuzeyindeki Tianjin kentinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, salı günü gerçekleşen görüşmede Çin-Kazakistan ilişkilerinin, iki ülke devlet başkanlarının rehberliğinde tarihindeki en iyi dönemi yaşadığını söyledi.

Kazakistan'ı komşuluk diplomasisinde her zaman önemli bir konuma yerleştirdiklerini belirten Wang, birbirini kararlılıkla desteklemek, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak ve işbirliğinde öne çıkan daha fazla yeni alan yaratmak üzere Kazakistan ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Kazakistan'ın Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kurucu üyesi olduğuna işaret eden Wang, Tianjin Zirvesi'nin tam anlamıyla başarılı olması için Kazakistan ve diğer üye ülkelerle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Nurtleu ise Çin'in önerdiği tüm işbirliği inisiyatiflerini desteklediklerini ve Tianjin Zirvesi'nin düzenlenmesine olumlu katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Nurtleu, iki ülke devlet başkanları tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmek, üst düzey etkileşimlere hazırlanmak, ekonomi ve ticaret, yatırım, enerji, demiryolları ve sanayi parkı kurulması konularında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek, halklar arası ve kültürel etkileşimi artırmak ve ikili ilişkilerin sürekli gelişimini teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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