Çin ve Kazakistan Arasında Yüksek Kaliteli İşbirliği Vurgusu

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Murat Nurtleu ile görüşerek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için Kuşak ve Yol işbirliğini ve yeni işbirliği alanlarını keşfetme isteklerini dile getirdi.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın Uluslararası Yatırım ve Ticaret İşbirliği Danışmanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin-Kazakistan kalıcı kapsamlı stratejik ortaklığını birlikte üst seviyelere çıkarmak üzere yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek, enerji, yeşil madencilik ve bağlantı imkanları gibi yerleşik alanlarda işbirliğini ilerletmek ve nükleer enerji ve yapay zeka gibi yeni işbirliği alanlarını keşfetmek için Kazakistan ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Nurtleu ise iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatı hayata geçirmek ve iki ülke arasındaki kalıcı kapsamlı stratejik ortaklığın sürdürülebilir gelişimini ileriye taşımak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
