Çin ve Kazakistan Arasında Stratejik Ortaklık Vurgusu

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Xi, Çin ve Kazakistan'ın birbirleri için güvenilir ve sağlam stratejik ortaklar olduğunu belirterek, iki ülkenin çok yönlü işbirliğini güçlendirip genişletmesi çağrısı yaptı.

Tokayev, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi ile Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında elde edilen zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Çin'de bulunuyor.

Xi, uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin, iki ülkenin iyi komşuluk politikasına sarsılmaz şekilde bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, daha fazla ortak çıkar ve işbirliği için yeni fırsatlar keşfetmek, çok taraflı işbirliği yoluyla Shanghai İşbirliği Örgütü'nü güçlendirmek ve uluslararası düzenin daha adil ve makul hale gelmesini teşvik etmek için iki komşu ülkenin kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirmeleri gerektiğini söyledi.

Tokayev ise Kazakistan-Çin ilişkilerinin tarihinin en iyi döneminde olduğunu, iki ülkenin geçen yıl rekor düzeyde ticaret hacmi kaydettiğini ve önemli işbirliği projelerinde sorunsuz ilerleme sağlandığını söyledi. Tokayav, iki ülke ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak için Çin ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Toplantı sırasında iki lider enerji, teknoloji, konut, eğitim, spor ve yaban hayatı koruma gibi alanları kapsayan 20'den fazla işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret etti.