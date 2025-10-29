Çin ve Kazakistan Arasında Stratejik İşbirliği Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesini ziyaret eden Kazak mevkidaşı Yermek Koşerbayev ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, görüşmede, Çin'in Kazakistan'ı komşu ülke diplomasisinde öncelik olarak gördüğünü ve üst düzey temasları sürdürerek karşılıklı stratejik güveni geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Vang, Çin'in Kazakistan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Çin-Orta Asya mekanizması gibi iki ülkenin de üyesi olduğu çok taraflı mekanizmalardaki aktif rolünü takdir ettiğini vurgulayarak, bu platformları güçlendirerek bölgesel barışa ve kalkınmaya daha fazla katkı sağlamak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kazakistan ile tarihi İpek Yolu'nda Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında işbirliğini ilerletmeyi istediklerini belirten Vang, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, yatırım, bağlantılılık, enerji, maden kaynakları, bilimsel ve teknolojik inovasyon alanlarında işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

Kazak Bakan Koşerbayev de iki ülke liderinin ortak anlayışı doğrultusunda, Çin ile farklı alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmeyi ve Birleşmiş Miletler, ŞİÖ, Çin-Orta Asya mekanizması ve Boao Asya Forumu gibi çok taraflı çerçevelerde karşılıklı desteği sürdürerek kapsamlı stratejik işbirliğini ilerletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Görüşmede, bakanlar, karşılıklı ilgi konusu uluslararası ve bölgesel sorunlarda fikir alışverişinde bulundu.