Haberler

Çin ve Katar, Stratejik İşbirliğini Derinleştiriyor

Çin ve Katar, Stratejik İşbirliğini Derinleştiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Katar ile ikili stratejik ortaklığı geliştirmek ve işbirliğini derinleştirmek için hazır olduklarını belirtti. Han, Katar'da düzenlenen 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere bulundu.

DOHA, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Katar ile çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve ikili stratejik ortaklığı daha üst seviyelere taşımaya hazır olduklarını söyledi.

2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Han, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Han pazartesi günü gerçekleşen görüşme sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını iletti. Katar'ın salı-perşembe günleri düzenlenecek zirveye ev sahipliği yapmasını desteklediklerini söyleyen Han, zirvenin her açıdan başarıyla tamamlanması temennisini dile getirdi.

Katar'ın Ortadoğu'da benzersiz ve önemli bir nüfuza sahip olduğuna ve Çin'in önemli stratejik bir ortağı olduğuna dikkat çeken Han, Katar ile aralarındaki ilişkilere her daim büyük önem verdiklerini vurguladı.

Han, Cumhurbaşkanı Xi ve Katar Emiri'nin geçen yıl temmuz ayında "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında bir araya geldiklerini ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda önemli mutabakatlara vardıklarını hatırlattı.

Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin kısa süre önce düzenlenen dördüncü genel kurulunda ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik 15. Beş Yıllık Plan'ın oluşturulmasına ilişkin önerilerin gözden geçirilip onaylandığını kaydeden Han, kalkınarak dünyaya fayda sağlamaya kararlı olduklarını ve bunun Katar ile dostane işbirliğine yönelik değerli fırsatlar yaratacağını ifade etti.

"Çin-Katar ilişkilerinin temelinde karşılıklı köklü siyasi güven bulunmaktadır" diyen Han, ikili stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşımak üzere iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatları hayata geçirmek, üst düzey etkileşimleri sürdürmek, temel çıkarlarla ilgili konularda birbirlerini desteklemeye devam etmek ve Enerji, yapay zeka ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğini derinleştirmek için Katar ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ise Han'a zirveye katıldığı için teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı Xi'ye en iyi dileklerini iletmesini istedi.

Çin'in Katar'ın en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Al Sani, bu ilişkinin Katar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çin ile aralarındaki dostluğa büyük değer verdiklerini söyleyen Al Sani, toprak egemenliği ve ulusal güvenliğini korumada verdiği destek için Çin'e müteşekkir olduklarını belirtti. Al Sani, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını yineledi.

Al Sani, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan'ını yakından takip etmeye, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini genişletmeye, Çin ile enerji ortaklığını güçlendirmeye ve ikili ilişkileri üst seviyelere taşımaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Öldüren oyun! 2 yaşındaki Leyla feci şekilde hayatını kaybetti

Öldüren oyun! 2 yaşındaki Leyla herkesin gözü önünde can verdi
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı

Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı
Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Türk-İş'ten şok karar

Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Türk-İş'ten şok karar
Belediye Başkanı, festivalde konuştuğu sırada vurularak öldürüldü

Belediye Başkanı, festivalde konuştuğu sırada vurularak öldürüldü
Hiç kimsenin bilmediği tanışma hikayesi! Halit Ergenç, Bergüzar Korel'le aşkının nasıl başladığını açıkladı

Tesadüfün böylesi! Nasıl tanıştıklarını ilk kez açıkladı
Burcu Kıratlı'dan cesur tercih

Cesur Tercih! Transparan elbisesi takipçilerini ikiye böldü
Ellerinde sopalarla okulu basıp öğrenciyi dövdüler

Eli sopalı şahıslar okulu basıp dehşet saçtı
Bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye olay tezahürat

Bu sezon ilk galibiyetini alan takımdan Fenerbahçe'ye olay tezahürat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.