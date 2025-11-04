Çin ve Katar, Stratejik İşbirliğini Derinleştiriyor

DOHA, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Katar ile çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve ikili stratejik ortaklığı daha üst seviyelere taşımaya hazır olduklarını söyledi.

2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Han, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Han pazartesi günü gerçekleşen görüşme sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını iletti. Katar'ın salı-perşembe günleri düzenlenecek zirveye ev sahipliği yapmasını desteklediklerini söyleyen Han, zirvenin her açıdan başarıyla tamamlanması temennisini dile getirdi.

Katar'ın Ortadoğu'da benzersiz ve önemli bir nüfuza sahip olduğuna ve Çin'in önemli stratejik bir ortağı olduğuna dikkat çeken Han, Katar ile aralarındaki ilişkilere her daim büyük önem verdiklerini vurguladı.

Han, Cumhurbaşkanı Xi ve Katar Emiri'nin geçen yıl temmuz ayında "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında bir araya geldiklerini ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda önemli mutabakatlara vardıklarını hatırlattı.

Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin kısa süre önce düzenlenen dördüncü genel kurulunda ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik 15. Beş Yıllık Plan'ın oluşturulmasına ilişkin önerilerin gözden geçirilip onaylandığını kaydeden Han, kalkınarak dünyaya fayda sağlamaya kararlı olduklarını ve bunun Katar ile dostane işbirliğine yönelik değerli fırsatlar yaratacağını ifade etti.

"Çin-Katar ilişkilerinin temelinde karşılıklı köklü siyasi güven bulunmaktadır" diyen Han, ikili stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşımak üzere iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatları hayata geçirmek, üst düzey etkileşimleri sürdürmek, temel çıkarlarla ilgili konularda birbirlerini desteklemeye devam etmek ve Enerji, yapay zeka ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğini derinleştirmek için Katar ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ise Han'a zirveye katıldığı için teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı Xi'ye en iyi dileklerini iletmesini istedi.

Çin'in Katar'ın en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Al Sani, bu ilişkinin Katar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çin ile aralarındaki dostluğa büyük değer verdiklerini söyleyen Al Sani, toprak egemenliği ve ulusal güvenliğini korumada verdiği destek için Çin'e müteşekkir olduklarını belirtti. Al Sani, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını yineledi.

Al Sani, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan'ını yakından takip etmeye, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini genişletmeye, Çin ile enerji ortaklığını güçlendirmeye ve ikili ilişkileri üst seviyelere taşımaya hazır olduklarını söyledi.