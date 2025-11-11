Haberler

Çin ve Kanada İlişkilerinde İyileşme Çabaları Başladı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kanada ile ilişkilerin sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelişim göstermesi için karşılıklı anlayış ve işbirliğini artırma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Kanada'ya birbirlerinin meşru endişelerini uygun şekilde ele alıp, ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde gelişimini teşvik etme çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günü Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'ın talebi üzerine Anand ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Başbakan Mark Carney'in Güney Kore'nin Gyeongju kentinde önemli bir toplantı yaptığını hatırlatan Wang, iki tarafın, Çin-Kanada ilişkilerinin iyileştirilip geliştirilmesi konusunda uzlaşıp, stratejik rehberlik yaptığını hatırlattı. Wang, söz konusu toplantının, Çin-Kanada ilişkilerinin 7 yıllık gerileme sürecinin ardından yeniden rayına oturmaya başladığının işareti olduğunu ifade etti.

Wang, iki liderin vardığı mutabakatın hayata geçirilmesinin ikili ilişkiler gündeminin en üst sırasında yer aldığını belirtti.

Wang, ikili ilişkilerin gelişme ivmesini tatbiki ve yapıcı şekilde güçlendirmek üzere Kanada ile iletişimi güçlendirmeye ve çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğinin yeniden başlamasını hızlandırmak için etkili adımlar atmaya hazır olduklarını vurguladı.

Her iki ülkenin dışişleri ve ticaret bakanlıklarının koordinasyonu güçlendirmeleri, karşılıklı anlayış, uzlaşma ve dostane istişarelerle birbirlerinin meşru endişelerini ele almaları gerektiğini belirten Wang, böylece Çin-Kanada ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde gelişebileceğini ifade etti.

Anand ise Xi ve Carney'in Gyeongju'da yaptıkları görüşmenin samimi, derinlemesine ve verimli geçtiğini ve bunun Kanada-Çin ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bakan, toplantıda varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere ortak çaba sarf ederek Çin ile her düzeyde ve çeşitli alanlarda diyalog ve iletişimi geliştirme karşılıklı anlayış ve güveni derinleştirme, stratejik ortaklıklarını canlandırma ve ticaret, konsolosluk işleri, uyuşturucu kontrolü ve enerji gibi alanlarda faydalı sonuçlar elde etme fırsatını değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

