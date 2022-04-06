Çin ve Kanada Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Wang, görüşmeleri sırasında Çin ve Kanada halkının uzun zamandır yürütülen dostane alışverişten memnuniyet duyduğunu belirterek, Kanada'nın Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Batılı ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Bununla birlikte son yıllarda Çin-Kanada ilişkilerinin Meng Wanzhou davası nedeniyle ciddi bir gerileme yaşadığını belirten Wang, kendilerinin böyle bir gerilemeyi görmek istemediklerini söyledi. Wang, bu davanın, özünde ABD'nin Çinli yüksek teknoloji işletmelerini baskı yoluyla sindirmesi olduğunu, bunun herkesin açıkça görebildiği utanç verici bir davranış olduğunu belirtti. Wang, hiçbir ülkenin bu tür tek taraflı zorbalığın kolaylaştırıcısı olarak hareket etmemesi gerektiğini ve tüm ülkelerin gerekli tepkileri verme hakkına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin'in Çin-Kanada ilişkilerine her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften baktığını ve ilişkileri bu şekilde ele aldığını kaydeden Wang, ikili ilişkilerin mevcut durumunun her iki ülkenin de çıkarına olmadığını belirterek, Kanada'yı sorunlarla yüzleşmeye ve Çin ile işbirliği yapmaya çağırdı. Wang ayrıca bu konuda üç teklif getirdi. Birincisi, Kanada, istikrarlı ve pragmatik bir Çin politikası ile Çin'e olumlu ve nesnel bir şekilde bakmalıdır. Wang, Çin'in siyasi sistemi ve kalkınma yolunun, Çin halkının kendi seçimleri olduğunu, bunun kaçınılmaz bir tarihsel mantığı bulunduğunu ve Çin'in ulusal koşulları ve halkının ihtiyaçları ile uyumlu olduğunu söyledi. Wang, Çin'in gelişmesi ve ilerlemesinin sadece Çin'in 1,4 milyar insanının meşru hakkı değil, aynı zamanda tüm insanlığın modernleşmesinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Wang şöyle konuştu: "Çin ve Kanada'nın hiçbir tarihsel ihtilafı veya gerçek bir çıkar çatışması yoktur. Çin, karşılıklı yarar ve kazan-kazan sonuçları hedefi doğrultusunda Kanada'nın karşılıklı güveni geliştirmek ve ikili ilişkileri ilerletmek için daha fazlasını yapmasını umuyor." İkincisi, iki ülke birbirinin temel çıkarlarına saygı göstermeli ve ikili ilişkilerin gelişmesinin önünde yeni engeller yaratmamalıdır. Wang, tek Çin ilkesinin Çin-Kanada ilişkilerinin siyasi temeli olduğunu söyledi ve Taiwan sorununun düzgün bir şekilde ele alınmaması durumunda Çin-Kanada ilişkilerinin temelden zarar göreceğini de sözlerine ekledi. Wang, Kanada'nın Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda doğru bir tutum benimsemesini ve pozisyon almasını umduğunu söyledi.

Üçüncüsü, Kanada bağımsızlığını korumalı ve gereksiz dış müdahaleleri ortadan kaldırmalıdır. İki ülkenin önceki kıdemli liderlerinin direnişi kırarak diplomatik ilişkiler kurma kararı aldıklarını kaydeden Wang, Çin-Kanada alışverişinde önemsenmesi ve devam ettirilmesi gereken birçok güzel hikaye ve gelenek olduğunu belirtti. Wang, dış müdahaleyi ortadan kaldırmak, zorlukların üstesinden gelmek ve ikili ilişkilerin sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini gerçekleştirmek için Kanada'nın Çin ile birlikte çalışacağını umduğunu söyledi. İki taraf ayrıca Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Çin'in konuyla ilgili tutumu hakkında kapsamlı ve yetkili bir açıklama yaptığını kaydeden Wang, Çin'in tüm tarafları sakin ve mantıklı düşünmeye, barış için fırsatlar yaratmaya ve müzakereler için umutlar yaratmaya çağırdığını söyledi.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

Xinhua / Güncel