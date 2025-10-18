Çin ve Kanada Dışişleri Bakanları İlişkileri Geliştirme Üzerine Görüştü

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kanadalı mevkidaşı Anita Anand ile başkent Beijing'de bir araya geldi. İki bakan, cuma günkü görüşmede ilişkileri geliştirme kararlılıklarını dile getirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, içinde bulunduğumuz yılın Çin ile Kanada arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlattı. Wang, Çin-Kanada ilişkilerinin bugüne kadarki gelişiminin, iki ülkenin karşılıklı saygı temelinde karşılıklı başarı ve ortak kalkınmayı sağlayan ortaklar haline gelebileceğini kanıtladığını ifade etti.

Wang, Kanada ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ve diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümü ile stratejik ortaklığın kurulmasının 20. yıldönümünü, iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatın rehberliğinde her düzeyde diyalog ve teması yeniden canlandırmak için bir fırsat olarak değerlendirmeye istekli olduklarını kaydetti.

Wang tarafları, birbirlerinin meşru endişelerini gidermeye, çeşitli alanlarda işbirliği olanaklarını araştırıp değerlendirmeye, halklar arası ve kültürel alışverişi genişletmeye ve çok taraflı konularda iletişim ile işbirliğini güçlendirmeye çağırdı. Wang, çok taraflılığı korumak, uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini sürdürmek ve Çin-Kanada ilişkilerini en kısa sürede sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir kalkınma yoluna sokmak için birlikte çalışmaları gerektiğini de vurguladı.

Anand ise iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirme yönündeki ivmenin halihazırda olumlu olduğunu ve bu yönde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Kanada'nın tek Çin politikasına bağlı olduğunu ve Çin ile üst düzey ilişkileri güçlendirmeye ve karşılıklı güveni derinleştirmeye istekli olduğunu belirten Anand, diplomasi, ekonomi ve ticaret gibi alanlardaki diyalog ve danışma mekanizmalarını etkin şekilde kullanmaya ve ticaret, tarım, turizm, enerji, halklar arası ve kültürel alışveriş gibi alanlarda işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Anand, Kanada'nın çok taraflılığı ve serbest ticareti kararlılıkla desteklediğini de sözlerine ekledi.