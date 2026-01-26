Çin: Kanada ile Yaptığımız Ticari Düzenlemeler Herhangi Bir Üçüncü Tarafı Hedef Almıyor
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin ile Kanada arasındaki ekonomik ve ticari düzenlemelerin üçüncü tarafları hedef almadığını belirtti ve bu düzenlemelerin dünya barışına katkı sağladığını vurguladı. Açıklama, ABD Başkanı Trump'ın Kanada'dan gelen mallara gümrük vergisi getirme tehdidi sonrası gerçekleşti.
BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin ile Kanada arasında ekonomik ve ticari sorunları uygun şekilde ele almak üzere yapılan düzenlemelerin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını belirterek, bu düzenlemelerin dünya barışı ve refahına faydalı olduğunu söyledi.
Guo pazartesi günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanacağı yönündeki açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Trump kısa süre önce Çin ile Kanada arasında gelişen ticari ortaklığa tepki olarak Kanada'dan gelecek mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.