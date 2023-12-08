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Çin ve Kamboçya, ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası için eylem planını imzaladı

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sok Chenda Sophea ile bir araya gelerek ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası için eylem planının yeni versiyonunu imzaladı. İki ülke, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne yönelik saldırı ve karalama çabalarını püskürtmek için işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 8. Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Beijing'de bulunan Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sok Chenda Sophea ile Perşembe günü bir araya geldi.

Ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yönelik eylem planının yeni versiyonunu imzalama konusunda iki ülkenin başı çektiğini kaydeden Wang, bunun insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasının teşvikinde örnek rol oynadığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, uluslararası ve bölgesel durumdaki karmaşık değişiklikler karşısında Çin ve Kamboçya'nın birlik olma ve kazan-kazan işbirliği yoluna sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiğini belirtti.

Wang, Çin'in çevrimiçi kumar ve uluslararası suçlarla mücadele etmek, ilgili çetelerin kökünü kazımak ve bölge ülkelerinde toplumsal istikrarı korumak üzere Kamboçya ve diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kamboçya ile Çin arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde gerçekleştirilen altyapı inşasının Kamboçya halkına somut faydalar sağladığını kaydeden Sok Chenda Sophea ise iki tarafın, bölge dışındaki bazı güçlerin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne yönelik saldırı ve karalama çabalarını başarılı şekilde püskürtmek üzere işbirliğini daha da güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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