Çin ve Kamboçya Ekonomik İşbirliğini Güçlendirecek

Çin ve Kamboçya Ekonomik İşbirliğini Güçlendirecek
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Çin Başbakanı Li Qiang, Kamboçya ile ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmek için ticaret ve yatırım serbestleştirilmesi konusunda işbirliğine hazır olduklarını duyurdu. Li, altyapı, dijital ekonomi ve enerji alanlarında ortak projelere vurgu yaptı.

KUALA LUMPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Kamboçya ve Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da genişletmek üzere ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını teşvik etmek için Kamboçya'yla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Pazartesi günü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)-Çin-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılmak üzere Kuala Lumpur'a giden Çin Başbakanı Li, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi.

Li, salı günkü görüşmede Kamboçya ile altyapı, dijital ekonomi, gelişmiş imalat ve temiz enerji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Li, Çin ve Kamboçya'nın, dış belirsizliklere karşı ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğu inşa etme kararlılığını sürdürmesi gerektiğini belirterek, iki ülkeyi ekonomik kalkınmalarını ortaklaşa teşvik etmeye ve ortak çıkarlarını korumaya çağırdı.

Çin ve Kamboçya'nın sınır ötesi suçlarla mücadeleye yönelik ortak çabalarının olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Li, iki ülkeye halklarının emniyet ve güvenliğini sağlamak üzere daha güçlü ve etkili önlemler alma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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