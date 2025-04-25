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Çin ve Kamboçya Arasındaki Askeri İşbirliği Derinleşiyor

Çin ve Kamboçya Arasındaki Askeri İşbirliği Derinleşiyor
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ve Kamboçya'nın dostluklarını güçlendirerek savunma alanında işbirliğini genişleteceklerini duyurdu. İki ülkenin '2+2' stratejik diyalog mekanizmasını kullanarak çeşitli alanlarda ortak projeler gerçekleştirmeye hazır oldukları belirtildi.

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ve Kamboçya'nın uluslararası konjonktürdeki değişikliklere rağmen her zaman birbirlerinin yanında duran ve güven, karşılıklı destek ve ortak ilerlemeyi el üstünde tutan sarsılmaz dostlar olduğunu söyledi.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında Çin ordusunun Kamboçya ile ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarmaya kararlı olduğunu söyledi.

Sözcü, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasında yeni kurulan "2+2" stratejik diyalog mekanizmasından iyi şekilde yararlanarak Kamboçya ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Zhang, Çin ordusunun Kamboçya tarafıyla eğitim ve öğretim, ortak tatbikat ve talimler, askeri tıp ve sağlık hizmetleri ve ekipman ve teknolojik değişim gibi alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmeye de istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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