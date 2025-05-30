Çin ve Japonya Su Ürünleri Güvenliği İçin Görüşmeler Yaptı

Çin ve Japonya Su Ürünleri Güvenliği İçin Görüşmeler Yaptı
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Çin ve Japonya, Beijing'de su ürünlerinin güvenliği konusunda yeni bir teknik görüşme turu düzenledi. Çarşamba günü yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildi.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Japonya, Beijing'de Japonya'nın su ürünlerinin güvenliği konusunda yeni bir teknik görüşme turu gerçekleştirdi. Çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede iki tarafın "önemli ilerleme" kaydettiği belirtildi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nden cuma günü yapılan açıklamada toplantının, Japonya'nın talebi üzerine başlatılan görüşmeler çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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