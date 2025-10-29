Haberler

Çin ve Japonya Stratejik İlişkileri Geliştirmek İçin İşbirliği Çağrısında Bulundu

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi ve yapıcı işbirliği için çağrıda bulundu.

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Japonya'ya karşılıklı fayda sağlayan stratejik ilişkileri ortaklaşa ilerletme ve yeni döneme uygun, yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler kurma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, salı günü günü Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin ve Japonya'nın birbirlerinin önemli komşuları olduğuna dikkat çeken Wang, Japonya'ya yönelik politikalarında tutarlılık ve istikrar sergilediklerini ve iki ülke arasındaki dört siyasi belgede belirlenen ilkelere riayet etmeye ve bu çerçevede belirlenen yolu izlemeye devam etmek üzere Japonya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Japonya'daki yeni kabinenin gönderdiği olumlu sinyallerin farkında olduklarını kaydeden Wang, üst düzey etkileşimlerin, ikili ilişkilerin gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Wang, Japonya'nın yeni kabinesinin Çin ile ilişkilere yönelik iyi bir başlangıç yapmasını ve "gömleğin ilk düğmesini" doğru iliklemesini temenni ettiklerini belirtti.

Tarihin ve Taiwan meselesinin, ikili ilişkilerin ve iki taraf arasındaki asli iyi niyetin temelini etkilediğini vurgulayan Wang, Japonya'nın bu siyasi temelin el üstünde tutmak ve ikili ilişkilerin doğru yolda iyileşmesini ve gelişmesini teşvik etmek üzere Çin ile el ele vermesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Motegi ise uluslararası konjonktürde köklü dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde Japonya ve Çin'in giderek daha önemli uluslararası sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Çin'in Japonya'nın önemli bir komşusu olduğuna dikkat çeken Motegi, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin de Japonya-Çin ilişkilerine büyük önem verdiğini vurguladı.

Çin tarafıyla tedarik zincirlerini koparmak veya kesmek gibi bir niyetleri olmadığını kaydeden Motegi, iki tarafın da her düzeyde etkileşimleri artırmasını, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmesini, farklılıkları uygun şekilde yönetmesini ve iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan yapıcı ve istikrarlı bir stratejik ilişkiyi tam olarak ilerletmesini temenni ettiklerini belirtti.

İki bakan, ikili ilişkilerle ilgili bazı özel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua



