Çin ve Japonya İşbirliği İçin Tokyo'da Bir Araya Geldi

TOKYO, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Japonya'dan çeşitli sektörlerden 400'ün üzerinde temsilci, 20. Beijing- Tokyo Forumu için Tokyo'da bir araya gelerek çeşitli konularda ikili işbirliğini artırmaya yönelik fikir alışverişi ve görüşmelerde bulundu.

"Çin- Japonya işbirliğiyle barışın yeniden tesisi ve çok taraflı işbirliğine dayalı küresel düzenin yeniden inşası" temalı iki günlük forum perşembe günü sona erdi. Forumda çok taraflı işbirliğinin teşvik edilmesi, barış ve istikrarın sağlanması, siyasi güvenin artırılması, ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve kültürel etkileşimin artırılması gibi konular ele alındı.

Çin ve Japon liderler arasında kısa süre önce gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlatan Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nden bir temsilci, bu görüşmenin karşılıklı fayda sağlayan Çin- Japonya stratejik ilişkisinin kapsamlı şekilde ilerletilmesinin önemini vurguladığını belirtti.

Temsilci, liderler tarafından varılan mutabakatın hayata geçirilmesi, her düzeyde etkileşimin güçlendirilmesi ve yapıcı ve istikrarlı bir ikili ilişkinin teşvik edilmesi temennisini dile getirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, yaptığı açılış konuşmasında forumun iki ülkeden entelektüeller arasında uzun süredir devam eden bir diyalog ve fikir alışverişi platformu işlevi gördüğünü belirterek forumu övdü.

İkili ilişkilerin temelinde halkın katılımı ve karşılıklı anlayışın yattığını vurgulayan bakan, forumun temasının her iki ülkenin de küresel sahnede önemli sorumluluklar üstlendiği bir dönemde kritik konuların ele alınması açısından zamanında ve yerinde olduğunu ifade etti.

Eski Japonya Başbakanı Fukuda Yasuo da foruma gönderdiği yazılı mesajda ikili ilişkilerde olumlu trendlerin ortaya çıktığını kaydederek, her iki ülkeye de bu fırsatı değerlendirip onu kayda değer ilerlemeye dönüştürme çağrısı yaptı.

Japon katılımcılar, oturumlar sırasında Çin'in Japonya'ya yönelik vize muafiyeti politikasını memnuniyetle karşılayarak bunu ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması yönünde atılmış bir adım olarak değerlendirdi. Her iki ülkeden uzmanlar arası, yeşil teknoloji, dijital dönüşüm, bölgesel ve küresel barış gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Perşembe günü açıklanan ortak "Tokyo Mutabakatı'nda", karşılıklı güven mekanizmalarının oluşturulmasının, bölgesel krizlerin yönetilmesi için iletişimin artırılmasının ve gelişen kamuoyu dinamikleri ışığında daha fazla kamuoyu etkileşimini teşvik etmek üzere diyalog kanallarının genişletilmesinin önemi vurgulandı.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da perşembe günü düzenlenen kapanış resepsiyonuna yazılı mesaj gönderdi. Başbakan mesajında Japonya ve Çin'in Asya ve dünya genelinde önemli sorumluluklar taşıdığını ifade ederek, sorunların çözümü ve işbirliğinin genişletilmesi için başlangıç noktası olarak doğrudan diyaloğun önemini vurguladı.

20 yıldır düzenlenen Beijing- Tokyo Forumu'nun iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesinde değerli ve önemli bir rol oynadığını söyleyen başbakan, forumun Japonya-Çin ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Beijing- Tokyo Forumu, 2005 yılından bu yana Beijing ve Tokyo arasında dönüşümlü olarak her yıl düzenleniyor. Bu yılki forum, Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi ve Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Çin Yabancı Diller Yayın İdaresi ve kar amacı gütmeyen Japonya'dan Genron adlı kuruluş tarafından ortaklaşa düzenlendi.