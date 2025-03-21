Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

Erdoğan'dan halkı sokağa çağıran Özel'e yanıt: Onun çağırdığı sokak...
Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur

Özel'in çağrısı sonrası Bahçeli'den çok sert sözler: Partinde otur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum

Erdoğan sinyali verdi! Resmi bayramlara bir yenisi daha ekleniyor
İstanbul'da Nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yakıp üzerinden atladı

Çin ve Japonya İlişkilerinin Geliştirilmesi Üzerine Görüşme

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Üyesi Li Shulei, Japonya Anayasal Demokrat Partisi heyetiyle bir araya gelerek iki ülkenin ilişkilerini güçlendirme çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Merkez Komitesi Tanıtım Dairesi Başkanı Li Shulei, Çin'in başkenti Beijing'de Japonya Anayasal Demokrat Partisi Yönetici Danışmanı ve eski Genel Sekreteri Katsuya Okada başkanlığındaki bir heyetle bir araya geldi, 20 Mart 2025.

Li iki ülkeyi Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 31. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Ekonomik Liderler Toplantısı çerçevesinde liderler arasında varılan mutabakatı uygulamaya çağırdı.

Li, her iki tarafın da toplumları arası etkileşimi güçlendirmesi ve hem stratejik hem de karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ilerletmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Katsuya ise ikili ilişkileri geliştirme konusunda önemli bir sorumluluk taşıdıklarını ve Çin ile siyasi, gençlik ve sivil toplum etkileşimleri artırmaya istekli olduklarını belirtti. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title