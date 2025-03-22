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Çin ve Japonya Dışişleri Bakanları Tokyo'da Buluştu

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile birlikte Çin, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

TOKYO, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang Yi (soldan ikinci, önde), Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun (sağdan ikinci, önde) Çin, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya katıldı, 21 Mart 2025. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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