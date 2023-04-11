Çin ve Japonya Denizcilik Alanında Üst Düzey İstişarelerde Bulundu

TOKYO, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Japonya, denizcilik alanında Tokyo'da gerçekleştirilen üst düzey istişarelerin 15. turunda konuya ilişkin çok yönlü ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

TOKYO, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Japonya, denizcilik alanında Tokyo'da gerçekleştirilen üst düzey istişarelerin 15. turunda konuya ilişkin çok yönlü ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Bu yıl, Çin- Japonya Barış ve Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının 45. yıl dönümü kutlanırken, taraflar iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşmaların ışığında, söz konusu anlaşmanın ruhunun gözden geçirilip buna uyulması, Çin ile Japonya arasında imzalanan dört maddelik ilke anlaşması uyarınca deniz anlaşmazlıkları ve bu konudaki farklılıkların diyalog yoluyla uygun şekilde ele alınması ve denizcilik alanındaki tatbiki işbirliğinin derinleştirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiği konusunda anlaştı.

Doğu Çin Denizi'ni barış, işbirliği ve dostluk denizine dönüştürmek için Çin-Japonya ilişkilerini yeni çağın gerekliliklerini karşılayacak şekilde inşa etmek üzere daha fazla gayret gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Çin tarafı, Japonya'nın Doğu Çin Denizi, Diaoyu Adaları, Güney Çin Denizi ve Taiwan Boğazı ile ilgili son zamanlarda yaptığı olumsuz hamlelere karşı Çin'in resmi tutumunu açıkça ortaya koyarak, Japonya'nın Çin'in toprak bütünlüğünü ihlal eden, denizcilik alanındaki hak ve çıkarlarına zarar veren, durumu daha karmaşık hale getiren tüm söylem ve eylemlerine son vermesini ve Taiwan meselesine karışmaktan kaçınmasını talep etti.

Bir kez daha Japonya'nın radyasyonlu atık suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltma planından duyduğu endişeyi dile getiren Çin tarafı, Japonya'yı uluslararası toplumun meşru endişelerini dikkate almaya, deniz ortamı ve insan sağlığına karşı sorumlu tutum sergilemeye ve meseleyi açık, şeffaf, bilimsel ve güvenli şekilde ele almaya çağırdı.

Taraflar görüşmelerde, denizcilik alanında güvenliği sağlama çabaları çerçevesinde iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında deniz-hava irtibat mekanizması kapsamında doğrudan telefon hattı kurulması sürecinin hızlandırılması da dahil olmak üzere birçok konuda uzlaşma sağladı.

İki taraf, deniz arama ve kurtarma operasyonları, sınır ötesi deniz suçları ve kaçak balıkçılıkla mücadele ile denizlerdeki plastik atık sorununu çözmede işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Her iki taraf, Çin-Japonya arasında denizcilik alanındaki üst düzey müzakerelerin 16. turunun yıl içinde Çin'de düzenlenmesi konusunda prensipte anlaştı.

Görüşmelere, Çin Dışişleri Bakanlığı Sınır ve Okyanus İşleri Departmanı Genel Müdürü Hong Liang ve Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanus İşleri Bürosu Genel Müdürü Takehiro Funakoshi eş başkanlık etti.

İki taraf, dışişleri bakanlığı, savunma bakanlığı, deniz asayiş yürütme, ulaştırma ve okyanus yönetimi bölümlerinden yetkililerin katılımıyla bir genel kurul toplantısı ile deniz savunma, denizde asayiş ve güvenlik ile deniz ekonomisi konularında üç çalışma grubu toplantısı düzenledi.