Çin ve Japonya'dan Ticareti Geliştirme Teması ile Önemli Buluşma

Çin ve Japonya'dan Ticareti Geliştirme Teması ile Önemli Buluşma
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Derneği Başkanı Kono Yohei ile Beijing'de bir araya gelerek ikili ticaret ilişkileri hakkında görüşmelerde bulundu.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Derneği Başkanı Kono Yohei ile bir araya geldi, 4 Haziran 2025. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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