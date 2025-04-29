Çin ve Japonya Arasında Parlamenter İşbirliği Toplantısı

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Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Beijing'de Japonya-Çin Dostluk Parlamenterleri Birliği Başkanı Moriyama Hiroşi ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de Japonya-Çin Dostluk Parlamenterleri Birliği Başkanı ve Japonya Liberal Demokrat Partisi Genel Sekreteri Moriyama Hiroşi ile bir araya geldi, 29 Nisan 2025. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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