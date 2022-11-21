Çin ve Jamaika Liderleri Diplomatik İlişkilerin 50. Yılını Kutladı

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Jamaika Genel Valisi Patrick Allen, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Pazartesi günü birbirlerine tebrik mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Jamaika Genel Valisi Patrick Allen, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Pazartesi günü birbirlerine tebrik mesajı gönderdi.

Xi, Jamaika'nın, İngilizce konuşulan Karayip bölgesinde Çin ile diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Xi son 50 yılda, Çin-Jamaika ilişkilerinin her zaman iyi bir gelişme ivmesini koruduğunu, iki tarafın siyasi karşılıklı güveni derinleştirdiğini, pratik işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini ve halkları arasındaki dostluğu artırdığını da sözlerine ekledi.

Xi, Kovid-19 salgını karşısında Çin ve Jamaika'nın birbirlerine yardım ettiğini ve koronavirüsle ortaklaşa savaşarak iki ülke arasındaki dostane iş birliğine yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Xi, Çin-Jamaika ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve 50. yıl dönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak alarak çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ortaklaşa teşvik etmek, Çin-Jamaika stratejik ortaklığını yeni bir düzeye taşımak ve yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Jamaika topluluğu oluşturmak için Allen ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Allen ise, Jamaika ile Çin arasında diplomatik bağların kurulmasından bu yana iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin çeşitli alanlarda işbirliği ile sürekli geliştiğini ve bunun cesaret verici sonuçlar verdiğini söyledi.

Allen, Jamaika'nın Çin ile işbirliğini güçlendirmeye ve stratejik ortaklıklarını daha da derinleştirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Yine Pazartesi günü Çin Başbakanı Li Keqiang ile Jamaika Başbakanı Andrew Holness arasında da karşılıklı tebrik mesajı alışverişi gerçekleşti.

Jamaika'nın Karayipler bölgesinde Çin'in önemli bir işbirlikçi ortağı olduğunu söyleyen Li, Çin'in halklarına daha fazla fayda sağlamak amacıyla stratejik ortaklığı daha da derinleştirmek ve sağlamlaştırmak için Jamaika ile çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Holness ise, Jamaika'nın Çin'in ekonomik büyümesi ve sosyal kalkınmasına verdiği değerli desteği çok takdir ettiğini ve ülkesinin, stratejik ortaklığın iki ülke halklarına fayda sağlamasını sağlamak için Çin ile işbirliğini güçlendirmeye devam etmeye hazır olduğunu söyledi.