Çin ve İtalya Ortaklığıyla Yeni Uydu Fırlatıldı

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Çin ve İtalya tarafından geliştirilen Zhangheng elektromanyetik izleme 1-02 uydusu, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

JİUQUAN, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin ve İtalya tarafından ortaklaşa geliştirilen Zhangheng elektromanyetik izleme 1-02 uydusu, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 14 Haziran 2025.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Beijing saatiyle 15.56'da fırlatılan roket, planlanan yörüngesine başarıyla yerleşti. (Fotoğraf: Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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