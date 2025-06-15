Çin ve İtalya Ortaklığıyla Yeni Uydu Fırlatıldı
Çin ve İtalya tarafından geliştirilen Zhangheng elektromanyetik izleme 1-02 uydusu, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
JİUQUAN, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin ve İtalya tarafından ortaklaşa geliştirilen Zhangheng elektromanyetik izleme 1-02 uydusu, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 14 Haziran 2025.
Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Beijing saatiyle 15.56'da fırlatılan roket, planlanan yörüngesine başarıyla yerleşti. (Fotoğraf: Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel