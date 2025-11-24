Haberler

Çin ve İtalya Arasında Stratejik İşbirliği Gelişiyor

Güncelleme:
Çin Başbakanı Li Qiang, G20 Zirvesi sırasında İtalya ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirme ve ikili ticareti teşvik etme konularında işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. İtalya Başbakanı Meloni ise iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmeler kaydettiğini ifade etti.

JOHANNESBURG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, İtalya'yla kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye ve iki ülke arasında daha istikrarlı ve verimli bir kapsamlı stratejik ortaklık kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, cumartesi ve pazar günü Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 20. G20 Zirvesi çerçevesinde pazar günü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Li, iki yönlü dışa açılımı sürekli olarak desteklemek, piyasalar, sektörler ve ilgili alanlarda bağlantı imkanları ve uyumu artırmak ve ikili ticaretin dengeli ve optimize edilmiş gelişimini teşvik etmek üzere İtalya ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Li, iki ülke arasındaki işbirliğinin geleneksel olarak güçlü olan yanlarından yararlanma, yükselen sektörlerdeki etkileşim ve işbirliğini genişletme ve ortak kalkınma ve refahı güçlendirme temennisini dile getirdi.

Li, daha fazla İtalyan şirketinin Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı ve Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı gibi platformlar aracılığıyla Çin pazarına girmesini teşvik ettiklerini vurguladı.

Li, Çinli şirketlerin İtalya'da yatırım yapabilmesi için İtalya'nın eşit, şeffaf, ayrımcı olmayan ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlanmasını beklediklerini de belirtti.

Li, iki tarafın da turizm, eğitim, spor, gençlik ve yerel işbirliği gibi alanlarda halklar arası iletişimleri güçlendirmesi ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu derinleştirmeye yönelik personel değişimlerini kolaylaştırması gerektiğini söyledi.

Li, Birleşmiş Milletler ve G20 gibi çok taraflı platformlarda İtalya ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye, daha geniş bir mutabakat inşa etmeye ve uluslararası toplumun çok taraflılığı uygulamaya koyma ve çok taraflı mekanizmaları sağlamlaştırmaya yönelik güven ve kararlılığını güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Meloni ise İtalya-Çin ilişkilerinin, her düzeydeki sürekli ikili etkileşimler ve tatbiki işbirliğindeki olumlu gelişmeler sayesinde iyi bir gelişme ivmesi yakaladığını söyledi.

Meloni, kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik eylem planının hayata geçirilmesini hızlandırmak, ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve İtalya-Çin Hükümet Komitesi ve ikili ekonomik işbirliği karma komisyonu gibi mekanizmalardan tam olarak yararlanarak halklar arası etkileşimleri teşvik etmek üzere iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümünü fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Daha fazla sayıda Çinli şirketin İtalya'da yatırımda bulunması ve ticaret yapmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyleyen Meloni, İtalyan şirketlerini de Çin'deki yatırımları sürdürme konusunda teşvik ettiklerini belirtti.

Meloni, çok taraflı platformlarda Çin'le iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye ve ortaklaşa çok taraflılığı savunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Haberler.com
