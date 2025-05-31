Çin ve İsviçre'den Anlaşmazlıkların Çözümünde İşbirliği Adımı

HONG KONG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü (IOMed) aracılığıyla anlaşmazlıkların çözümü gibi alanlarda İsviçre'yle iletişim, işbirliği ve deneyim etkileşimini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günü Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün Kuruluş Sözleşmesi'nin imza törenine katılmak üzere Hong Kong'da bulunan İsviçre Federal Meclis Üyesi ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün dünyada anlaşmazlıkların çözümünde uzmanlaşmış ilk hükümetler arası uluslararası hukuk örgütü olduğunu kaydeden Wang, örgütün çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesinde ve uluslararası eşitlik ve adaletin korunmasında rol oynamasının beklendiğini ifade etti.

Hong Kong'un sosyal istikrarı ve ekonomik kalkınmasının "bir ülke, iki sistem" ilkesi sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Wang, İsviçre'nin Hong Kong ile çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmesine yönelik temennisini dile getirdi.

Kısa süre önce Cenevre'de Çin ile ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda düzenlenen üst düzey toplantı hakkında Cassis'e bilgi veren Wang, İsviçre'ye sağladığı kolaylıklar için de teşekkür etti.

Cassis ise arabuluculuk yoluyla anlaşmazlıkların çözümüne yönelik önemli bir adım olan Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün, İsviçre ile Çin arasında yeni bir işbirliği alanı oluşturduğunu kaydetti.

Cassis, Çin'in belirsizliklerle dolu küresel ortamda daha büyük bir rol oynamasını beklediklerini ifade etti.

İsviçre'nin Çin'e yönelik olumlu tutumunu sürdüreceğini vurgulayan Cassis, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü, ikili ilişkileri daha da geliştirmek için bir fırsat olarak gördüklerini de sözlerine ekledi.