Çin ve İsveç Diplomatik İlişkilerinin 75. Yıldönümünü Kutladı

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü vesilesiyle karşılıklı tebrik mesajları yayımladı.

Xi, cuma günkü mesajında İsveç'in Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ilk Avrupa ülkelerinden biri olduğunu hatırlattı.

Diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana geçen 75 yılda Çin-İsveç ilişkilerinin genel olarak istikrarlı bir gelişim sergilediğini kaydeden Xi, ekonomi, ticaret, bilim, teknoloji, eğitim ve halklar arası etkileşim gibi alanlarda ikili işbirliğinin sürekli artarak olumlu sonuçlar ürettiğini belirtti.

Çin-İsveç ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini ifade eden Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak ve dünya barışı ve refahına daha büyük katkılarda bulunmak amacıyla 75. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası kabul ederek karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, tatbiki işbirliğini derinleştirmek, halklar arası etkileşimi artırmak ve ortaklaşa çok taraflılık ve serbest ticareti desteklemek üzere Kral XVI. Carl Gustaf ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Carl Gustaf ise mesajında İsveç ile Çin arasındaki yakın işbirliğinin sürekli derinleşmesinin içten dileği olduğunu dile getirerek ikili dostane ilişkilerin gelişmeye devam etmesini beklediğini söyledi.