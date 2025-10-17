Çin ve İsveç Diplomatik İlişkilerini Güçlendirmeyi Hedefliyor

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldi.

Wang, perşembe günkü görüşmede Çin ve İsveç halkları ve kültürleri arasındaki etkileşimleri daha fazla teşvik etmek üzere İsveç vatandaşlarını gerçek Çin'i gezip deneyimlemeye teşvik edip desteklemek amacıyla vize muafiyeti politikası uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlıklı gelişmesini teşvik etmede İsveç'in yapıcı rol oynamasını beklediklerini ifade etti.

İsveç'in önemli bir AB ülkesi olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Batı ülkesi olduğunu vurgulayan Wang, iki ülkenin, rakip değil ortak olma konumlarını el üstünde tutmaları ve farklılıkları geride bırakan işbirliği ilkesine bağlı kalmaları gerektiğini belirtti.

Wang, İsveç'in, Çin-İsveç ilişkilerini bağımsız stratejik düşünce ve uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirip geliştirmesini temenni ettiklerini söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile İsveç arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki tarafa iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatı hayata geçirme ve ekonomi ve ticaret alanlarında kurumsal diyalogdan iyi şekilde yararlanma çağrısında bulundu. Wang, iki tarafa çok taraflı konularda iletişim ve koordinasyonu derinleştirme ve ticaret ve yatırım, bilim ve teknoloji inovasyonu, dijital ekonomi, yeşil kalkınma, yaşam ve sağlık gibi alanlarda tatbiki işbirliğini genişletme çağrısı da yaptı. Wang, Çin ve İsveç'in, ikili ilişkileri tekrar rayına oturtmak üzere birlikte çalışması ve ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

Stenergard ise İsveç'in 16 yıl sonra Çin'i ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ve tek Çin ilkesine bağlı olduklarını söyledi.

Çin ile karşılıklı fayda sağlayan, dengeli bir ekonomik ve ticari ilişki kurmaya istekli olduklarını belirten Stenergard, ticaret ve yatırım, bilim ve teknoloji inovasyonu ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye ve eğitim, halklar arası etkileşim ve kültürel etkileşim gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını da ifade etti.

İsveç'e vize muafiyeti politikası uyguladığı için Çin'e teşekkür eden Stenergard, bu politikanın, daha fazla İsveçliyi Çin'i ziyaret etmeye etkin şekilde teşvik edeceğini belirtti.

Çin'in uluslararası ilişkilerde oynadığı önemli rolü takdir ettiklerini kaydeden Stenergard, Küresel Kadın Zirvesi'ni başarıyla düzenlemesinden dolayı Çin'i tebrik etti. Stenergard, Çin'in iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik açıkladığı son Ulusal Katkı Beyanı'nı memnuniyetle karşıladıklarını da belirtti.

Stenergard, açık ve serbest ticaret sistemini kararlılıkla desteklediklerini ve diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesini savunduklarını vurguladı.

İki taraf, Ukrayna krizi ve diğer uluslararası ve bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.