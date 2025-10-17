Haberler

Çin ve İsveç Diplomatik İlişkilerini Güçlendirmeyi Hedefliyor

Çin ve İsveç Diplomatik İlişkilerini Güçlendirmeyi Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile gerçekleştirdiği toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliğini artırma ve vize muafiyeti uygulaması ile İsveçlileri Çin'i ziyaret etmeye teşvik etme niyetlerini açıkladı.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldi.

Wang, perşembe günkü görüşmede Çin ve İsveç halkları ve kültürleri arasındaki etkileşimleri daha fazla teşvik etmek üzere İsveç vatandaşlarını gerçek Çin'i gezip deneyimlemeye teşvik edip desteklemek amacıyla vize muafiyeti politikası uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlıklı gelişmesini teşvik etmede İsveç'in yapıcı rol oynamasını beklediklerini ifade etti.

İsveç'in önemli bir AB ülkesi olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Batı ülkesi olduğunu vurgulayan Wang, iki ülkenin, rakip değil ortak olma konumlarını el üstünde tutmaları ve farklılıkları geride bırakan işbirliği ilkesine bağlı kalmaları gerektiğini belirtti.

Wang, İsveç'in, Çin-İsveç ilişkilerini bağımsız stratejik düşünce ve uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirip geliştirmesini temenni ettiklerini söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile İsveç arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki tarafa iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatı hayata geçirme ve ekonomi ve ticaret alanlarında kurumsal diyalogdan iyi şekilde yararlanma çağrısında bulundu. Wang, iki tarafa çok taraflı konularda iletişim ve koordinasyonu derinleştirme ve ticaret ve yatırım, bilim ve teknoloji inovasyonu, dijital ekonomi, yeşil kalkınma, yaşam ve sağlık gibi alanlarda tatbiki işbirliğini genişletme çağrısı da yaptı. Wang, Çin ve İsveç'in, ikili ilişkileri tekrar rayına oturtmak üzere birlikte çalışması ve ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

Stenergard ise İsveç'in 16 yıl sonra Çin'i ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ve tek Çin ilkesine bağlı olduklarını söyledi.

Çin ile karşılıklı fayda sağlayan, dengeli bir ekonomik ve ticari ilişki kurmaya istekli olduklarını belirten Stenergard, ticaret ve yatırım, bilim ve teknoloji inovasyonu ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye ve eğitim, halklar arası etkileşim ve kültürel etkileşim gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını da ifade etti.

İsveç'e vize muafiyeti politikası uyguladığı için Çin'e teşekkür eden Stenergard, bu politikanın, daha fazla İsveçliyi Çin'i ziyaret etmeye etkin şekilde teşvik edeceğini belirtti.

Çin'in uluslararası ilişkilerde oynadığı önemli rolü takdir ettiklerini kaydeden Stenergard, Küresel Kadın Zirvesi'ni başarıyla düzenlemesinden dolayı Çin'i tebrik etti. Stenergard, Çin'in iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik açıkladığı son Ulusal Katkı Beyanı'nı memnuniyetle karşıladıklarını da belirtti.

Stenergard, açık ve serbest ticaret sistemini kararlılıkla desteklediklerini ve diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesini savunduklarını vurguladı.

İki taraf, Ukrayna krizi ve diğer uluslararası ve bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.