Haberler

Çin ve İspanya İşbirliğini Derinleştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ve İspanya Kralı 6. Felipe, Beijing'de düzenlenen Çin-İspanya İş Danışma Konseyi toplantısında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini artırma konusunda görüş alışverişinde bulundu.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ve İspanya Kralı 6. Felipe, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-İspanya İş Danışma Konseyi 3. Toplantısı'na katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Zhang, perşembe günü düzenlenen toplantıda içinde bulunduğumuz yılın Çin ile İspanya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 20. yıldönümü olduğunu hatırlattı. Zhang, Çin ve İspanya'nın iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde kazan-kazan işbirliği ufuklarını genişletmeleri, adil ve açık iş ortamını korumaları, bilim ve teknoloji inovasyonunda işbirliği potansiyellerini değerlendirmeleri ve ikili ekonomik ve ticari işbirliği daha yüksek seviyelere taşımaları gerektiğini söyledi.

Kral 6. Felipe ise Çin ile çeşitli alanlarda yakın etkileşimi sürdürmeye ve pragmatik işbirliğini derinleştirmeye devam etmeye istekli olduklarını belirtti. Kral 6. Felipe, ikili işbirliğinden daha fazla sonuç elde etmek üzere Çinli işletmenin İspanya'da yatırım yapmasını ve iş kurmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Çin ve İspanya'nın ortaklaşa düzenlediği toplantıya Çin ve İspanya'dan işletmeler, birlikler ve ticaret odaları gibi çeşitli kuruluşlardan 30'dan fazla temsilci katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.