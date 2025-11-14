Çin ve İspanya İşbirliğini Derinleştiriyor

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ve İspanya Kralı 6. Felipe, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-İspanya İş Danışma Konseyi 3. Toplantısı'na katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Zhang, perşembe günü düzenlenen toplantıda içinde bulunduğumuz yılın Çin ile İspanya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 20. yıldönümü olduğunu hatırlattı. Zhang, Çin ve İspanya'nın iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde kazan-kazan işbirliği ufuklarını genişletmeleri, adil ve açık iş ortamını korumaları, bilim ve teknoloji inovasyonunda işbirliği potansiyellerini değerlendirmeleri ve ikili ekonomik ve ticari işbirliği daha yüksek seviyelere taşımaları gerektiğini söyledi.

Kral 6. Felipe ise Çin ile çeşitli alanlarda yakın etkileşimi sürdürmeye ve pragmatik işbirliğini derinleştirmeye devam etmeye istekli olduklarını belirtti. Kral 6. Felipe, ikili işbirliğinden daha fazla sonuç elde etmek üzere Çinli işletmenin İspanya'da yatırım yapmasını ve iş kurmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Çin ve İspanya'nın ortaklaşa düzenlediği toplantıya Çin ve İspanya'dan işletmeler, birlikler ve ticaret odaları gibi çeşitli kuruluşlardan 30'dan fazla temsilci katıldı.