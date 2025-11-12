Çin ve İspanya İlişkilerinde Yeni Dönem: Xi Jinping ve Kral Felipe Görüştü

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, stratejik açıdan daha dirençli ve dinamik ve daha büyük uluslararası etkiye sahip bir kapsamlı stratejik ortaklık inşa etmek üzere İspanya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Xi, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan İspanya Kralı 6. Felipe ile çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi. Bu, Kral 6. Felipe'nin tahta çıkışından sonra Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret olmasının yanı sıra 18 yıldır bir İspanya kralının Çin'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini de taşıyor.

İspanya kraliyet ailesinin Çin-İspanya ilişkilerinin gelişimine yaptığı olağanüstü katkıları takdirle karşıladıklarını belirten Xi, Çin-İspanya kapsamlı stratejik ortaklığının 20. yıldönümünde Kral 6. Felipe'nin Çin'e yaptığı resmi ziyaretin, iki ülke arasındaki dostane işbirliğinin sürekli ilerlemesine güç vermek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

İspanya ile aralarındaki geleneksel dostluğu el üstünde tuttuklarını ve İspanya'nın uluslararası ve bölgesel meselelerdeki eşsiz rolüne önem verdiklerini kaydeden Xi, iki tarafın birbirlerine verdikleri desteği daha da artırması, üst düzey etkileşimlerin ivmesini sürdürmesi, stratejik rehberliği güçlendirmesi ve ikili ilişkilerin her daim doğru yolda ilerlemesini sağlaması gerektiğini söyledi.

Her iki tarafa da pragmatik işbirliğini daha da ilerletme çağrısında bulunan Xi, daha fazla yüksek kaliteli İspanyol ürünü ithal etmeye ve yeni enerji, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi yükselen alanlardaki işbirliği potansiyelinden yararlanmaya istekli olduklarını ifade etti.

Xi, iki ülkenin karşılıklı yatırımları artırması, daha fazla simgesel öneme sahip projeler üretmesi, birbirini tamamlayan güçlerinden yararlanması ve Latin Amerika gibi üçüncü taraf pazarları birlikte keşfetmesi gerektiğini vurguladı.

Çin ve İspanya'nın kültür ve eğitim alanındaki etkileşimlerini güçlendirmesi ve birbirlerinin, kendi ülkelerinde bulunan kültür ve dil kurumlarının başarıyla yürütülmesi konusunda birbirlerine destek sağlaması gerektiğini belirten Xi, halklar arası etkileşimleri daha da kolaylaştırmak üzere İspanya'ya yönelik vizesiz seyahat politikasını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.