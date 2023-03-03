Çin ve İspanya İkili İlişkilerde Yeni Ufuklar Açma Sözü Verdi

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Çin ve İspanya, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü, aralarındaki dostane alışverişi güçlendirip ikili ilişkilerde yeni ufuklar açmak için bir fırsat olarak değerlendirme sözü verdi.

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Çin ve İspanya, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü, aralarındaki dostane alışverişi güçlendirip ikili ilişkilerde yeni ufuklar açmak için bir fırsat olarak değerlendirme sözü verdi.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ve İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares, bu açıklamayı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasındaki görüşmelerinde yaptı.

Qin, iki tarafın bakanlıkları, yasama organları ve yerel idareleri arasındaki alışverişin bir an önce yeniden başlaması ve Çin- İspanya bilim ve teknoloji işbirliği ortak komisyonu, ekonomi ve sanayi işbirliği ortak komisyonu ve Çin- İspanya Forumu gibi toplantılara hazırlanması gerektiğini söyledi.

İki tarafın işbirliği alanlarını genişletmesi ve yeşil enerji, elektrikli araçlar ve dijital ekonomideki sanayi ortaklığını güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Qin, Çin'in daha kaliteli İspanyol ürünleri ithal etmeye hazır olduğunu, İspanya'dan da Çinli firmalara adil ve eşit pazar muamelesi yapmaya devam etmesini beklediğini belirtti.

Qin ayrıca, iki tarafın uluslararası ilişkilerde iletişim ve işbirliğini güçlendirmesi ve ikili ilişkilerin stratejik anlamını zenginleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Albares de İspanya ve Çin'in karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinde verimli sonuçlara sahip önemli ekonomik ve ticari ortaklar olduğunu ifade etti. Bakan, ülkesinin, iki ülke firmalarının karşılıklı olarak yatırım yapmalarına kolaylık sağlamak için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

İki tarafın da İspanya-Çin Kültür ve Turizm Yılı için ortaklaşa bir dizi etkinlik düzenleyeceğini belirten bakan, Çin'de daha fazla İspanyol kültür merkezi kurulacağını böylece iki halk arasındaki dostluğun ilerletileceğini söyledi.

Albares, İspanya'nın bu yılın ikinci yarısında Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devralacağını ve AB-Çin ilişkilerinin gelişmesini aktif şekilde desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

İspanyol tarafının Çin'in Ukrayna kriziyle ilgili tutumunu açıklayan belgeyi takdir ettiğini belirten bakan, Çin'in büyük bir ülke olarak statüsüne ve nüfuzuna önem verdiğini ve Avrupa'da barışın yeniden tesisinde yardımını sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Çin'in, stratejik bağımsızlığı muhafaza etmede Avrupa'yı her zaman desteklediğini hatırlatan Qin, İspanya'nın Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini desteklemesi açısından AB dönem başkanlığını üstlenecek olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Çin'in, Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması ve barış müzakerelerinin desteklenmesi konularında kararlı olduğunu belirten Qin, mevcut şartlar altında bütün tarafların sakin ve mantıklı olmaları ve tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarına tam olarak saygı gösteren ve Avrupa'da uzun vadeli barış ve istikrara katkıda bulunacak bir çözüm bulmaları gerektiğini sözlerine ekledi.