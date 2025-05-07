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Çin ve İspanya Arasındaki Stratejik Ortaklık Güçleniyor

Çin ve İspanya Arasındaki Stratejik Ortaklık Güçleniyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın 2025-2028 yabancı eylem stratejisinde Çin'le olan ilişkilerin derinleştirilmesine vurgu yaptığını belirtti. İki ülke arasında ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında önemli işbirlikleri sağlanacak.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İspanya hükümetinin Çin'le ilişkileri geliştirmeye verdiği önemi ve iki ülke arasındaki tatbiki işbirliği ve personel değişimlerini sürekli teşvik etmesini takdir ettiklerini söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında İspanya'nın 2025-2028 yabancı eylem stratejisinde diğer hususların yanı sıra Çin'le kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi gereğini vurgulaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kısa süre önce Çin'e ziyarette bulunduğunu hatırlatan Lin, iki ülkenin ortaklaşa olarak kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik bir eylem planı açıklayıp stratejik açıdan daha dirençli ve dinamik bir kapsamlı stratejik ortaklık kurmayı önerdiklerini belirtti.

Sözcü, iki tarafın birlikte ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında çok sayıda belge imzaladığını ve elektrikli araç ve güç bataryaları gibi yeni enerji alanlarında önemli işbirliği sonuçları elde ettiğini kaydetti.

Lin, iki halkın refahını artırmak ve Çin-Avrupa Birliği ilişkilerine ivme kazandırmak üzere yeşil kalkınma, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi alanlar başta olmak üzere açık işbirliğini derinleştirmeyi sürdürmek için İspanya'yla çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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