Çin ve İspanya Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi.

Zhao, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kral 6. Felipe'nin kılavuzluk ve himayelerinde Çin-İspanya ilişkilerinin son yıllarda sağlam ve istikrarlı gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

Zhao, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güvenin temelini sağlamlaştırmak, tatbiki işbirliğini teşvik etmek, halklar arası ve kültürel etkileşimi geliştirmek, ikili ilişkilerin üst düzey gelişimini sürdürmek, iki halka daha fazla fayda sağlamak ve dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji katmak üzere İspanya ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin, yasama organları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek ve yasama ve denetim deneyimleri konusunda daha fazla etkileşimde bulunmak üzere İspanya Parlamentosu ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu kaydeden Zhao, böylelikle ikili tatbiki işbirliğine yönelik hukuki güvencelerin sağlanacağını vurguladı.

İspanya Kralı 6. Felipe ise İspanya ve Çin halkları arasındaki dostluğun uzun ve köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekerek, ikili ilişkilerin sağlıklı gelişimini sürdürdüğünü söyledi. Çin'in kalkınma planlarının uzun vadeli, ileriye dönük ve tutarlı olduğunu vurgulayan Kral 6. Felipe, Çin ile yasama organları arasındaki etkileşimi güçlendirmeye ve kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.