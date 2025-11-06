Çin ve İran: Stratejik Ortaklığı Derinleştirme Çağrısı

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve İran'a iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı bir üst seviyeye çıkarma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, çarşamba günü İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin-İran ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiklerini kaydeden Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın eylül ayında gerçekleştirdikleri başarılı görüşmede ikili ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda önemli bir mutabakata vardıklarını ve buna yönelik stratejik rehberlik sağladıklarını söyledi.

Gelecek yılın Çin ile İran arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı hayata geçirmek, iki ülkenin kalkınması ve yeniden canlanmasını ilerletmeye çalışmak ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek üzere İran ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

İran'ın Xi'nin önerdiği dört büyük küresel inisiyatife verdiği aktif desteği takdirle karşıladıklarını ifade eden Wang, daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sistemi oluşturulmasına olumlu katkılar sağlamak üzere İran ve uluslararası toplumun geri kalanıyla çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Erakçi ise Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümünü, iki taraf arasındaki üst düzey etkileşimleri artırmak, işbirliği potansiyelinden yararlanmak ve karşılıklı sıkı desteği sürdürmek üzere fırsat olarak değerlendirmek istediklerini söyledi.

Uluslararası ilişkilerde adaleti el üstünde tutan Çin'i takdir ettiklerini vurgulayan Erakçi, bölgesel barış, istikrar ve kalkınmayı ortaklaşa teşvik etmek üzere Çin ile yakın işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

İki taraf, İran'ın nükleer programı meselesi hakkında da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Wang, bu konuda her zaman nesnel ve tarafsız bir tutum sergilediklerinin altını çizdi. Konuya ilişkin siyasi çözüm sürecinin an itibarıyla çıkmazda olduğunu kaydeden Wang, bunun uluslararası toplumun ortak çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer silah geliştirme niyetinin olmadığını teyit etmesini takdir ettiklerini belirten Wang, İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını desteklediklerini ifade etti. Wang, tüm tarafların diyalog ve iletişimi sürdürerek İran'ın nükleer programı meselesini yeniden diyalog ve müzakere sürecine döndürmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Erakçi de İran'ın nükleer programı meselesinde sergilediği adil tutum ve oynadığı olumlu rolden dolayı Çin'e içten teşekkürlerini iletti. Erakçi, eşitlik ve kazan-kazan sonuçları temelinde tüm taraflarla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.