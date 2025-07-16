Çin ve İran İlişkileri Güçleniyor

TİANJİN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'ın ulusal egemenlik ve haysiyetini koruması, güç politikalarına ve zorbalığa direnmesi, siyasi müzakereler yoluyla meşru hak ve çıkarlarını savunması ve iyi komşuluk ve dostluk ilkesine bağlı kalarak komşu ülkelerle ilişkilerini sürekli olarak iyileştirip geliştirmesine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Çin'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde çarşamba günü bir araya geldi.

Wang, kapsamlı stratejik ortak olarak karşılıklı güveni derinleştirmek, işbirliğini güçlendirmek, etkileşimi genişletmek ve Çin-İran ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek üzere İran ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Erakçi ise, İran'a sağladığı değerli destek için Çin'e teşekkür ederken, Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanlığı ve Tianjin Zirvesi hazırlıkları konusunda Çin'e desteklerini ifade etti.

Erakçi, iki ülke arasındaki üst düzey etkileşimi artırmayı, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeyi ve birbirlerini kararlılıkla desteklemeyi sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

İki taraf ayrıca İran'ın nükleer programı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Nükleer silah geliştirme niyetlerinin kesinlikle olmadığını, ancak nükleer enerjinin barışçıl kullanımına ilişkin meşru haklarından vazgeçmeyeceklerini yineleyen Erakçi, nükleer programlarına siyasi bir çözüm bulmak için eşitlik ve saygı ilkeleri temelinde tüm taraflarla mümkün olan en kısa sürede müzakereleri ve istişareleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını vurguladı.

Wang ise her zaman güç kullanımına ve güç kullanma tehdidine karşı olduklarını ve farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesini savunduklarını söyledi.

Wang, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü çok önemsediklerini, İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyduklarını ve İran'ın diplomatik yollarla barışı arama çabasını takdir ettiklerini belirtti. Wang ayrıca İran'ın tüm taraflarla diyalog ivmesini sürdürmesini desteklediklerini ve İran'ın nükleer programı sorununun çözümünde ve Ortadoğu bölgesinde istikrarın sağlanmasında yapıcı rol oynamaya devam etmeye hazır olduklarını kaydetti.