Çin ve İran Dışişleri Bakanlarından Önemli Görüşme

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erakçi, İsrail'in askeri operasyonlarını durdurması için uluslararası toplumun birleşik baskı yapması gerektiğini vurguladı. Wang, İran'ın ulusal egemenliğini koruma konusundaki haklı taleplerine destek verdiklerini açıkladı.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumartesi günkü görüşmede Erakçi, bölgedeki son gelişmeler hakkında Wang'a bilgi verirken, uluslararası toplumun, askeri operasyonlarını durdurması için İsrail'e baskı yapmak üzere birlik olması gerektiğini söyledi.

İran'ın pozisyonunu her daim anlayan ve destekleyen Çin'e teşekkürlerini sunan Erakçi, Çin'in bölgesel barış ve istikrarın geliştirilmesinde daha da önemli rol oynayacağına olan inancını dile getirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang ise İsrail'in İran'ın egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınadıklarını ve İranlı yetkilileri hedef alan ve sivil kayıplara yol açan sorumsuz saldırılara şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Wang, ulusal egemenliğini koruma, meşru hak ve çıkarlarını savunma ve halkının güvenliğini sağlama konusunda İran'ı desteklediklerini vurguladı.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ilkelerini ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini söyleyen Wang, özellikle de İsrail tarafından İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların, potansiyel olarak felaket boyutunda sonuçları olabilecek tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini ifade etti.

Wang, gerilimin düşürülmesinde yapıcı rolünü sürdürmek üzere İran ve ilgili diğer taraflarla iletişimi sürdürmeye istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

İsrail'e destek için geldi! İran'dan İngiliz savaş gemisine müdahale
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Cinnet getiren otobüs şoförü eşini tabancayla vurup intihar etti

Cinnet gecesi! Otobüs şoförü eşini öldürüp aynı silahla intihar etti
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.