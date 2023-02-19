Çin ve İngiltere İşbirliğini İlerletme Taahhüdünde Bulundu

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin ve İngiltere'nin üst düzey yetkilileri Cumartesi günü Münih'te yaptıkları görüşmelerde işbirliğini ilerletme taahhüdünde bulundu.

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin ve İngiltere'nin üst düzey yetkilileri Cumartesi günü Münih'te yaptıkları görüşmelerde işbirliğini ilerletme taahhüdünde bulundu.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi bu taahhüdü, İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

Wang, bugün sona erecek Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında Cleverly ile bir araya geldi ve Çin ile İngiltere arasında herhangi bir jeopolitik çatışma olmadığını, iki ekonominin birbirinden büyük oranda faydalanma potansiyeline sahip olduğunu ve birbirini tamamladığını söyledi.

Wang, her iki ülkenin de, dünya barışı ve istikrarının korunması için ortak sorumluluk üstlenen BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, iki tarafın her türlü engeli kaldırması, doğru istikamette ilerlemesi ve ikili ilişkilerin sağlıklı gelişimini desteklemesi gerektiğini söyledi.

İngiliz tarafını Çin'in gelişimini tarafsız ve adil bir şekilde görmeye çağıran Wang, 1,4 milyar nüfuslu devasa bir ülkenin modernleşmesinin insan uygarlığı açısından büyük bir ilerleme olduğunu ve dünya için bir tehdit oluşturmadığını, aksine çok büyük fayda sağladığını belirtti.

Wang, barış ve güvenlik konularında Çin'in en iyi sicile sahip büyük bir ülke olduğunu ve kalkınmasının barış için küresel güçlere güç kattığını kaydetti.

Cleverly ise İngiltere'nin Çin ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmeyi umduğunu belirterek ülkesinin, Çin'in yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarmadaki başarısını takdir ettiğini ve Çin'in sürdürülebilir ekonomik büyümesinin tüm tarafların çıkarına olduğuna inandığını belirtti.

İngiliz bakan, Çin'in dünya meselelerinde kritik rolü olan etkili ve büyük bir ülke olduğunu, İngiltere'nin küresel zorlukların üstesinden gelmek için Çin ile işbirliği yapma arzusunda olduğunu kaydetti.