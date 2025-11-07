Haberler

Çin ve İngiltere İlişkilerinin Geleceği Telefon Görüşmesinde Ele Alındı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı işbirliğinin artması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, perşembe günkü görüşmede Çin-İngiltere ilişkilerinin, günümüzün değişken ve çalkantılı uluslararası ortamında ya ileriye doğru atılım yapacağını ya da gerileyeceğini söyledi.

Wang, iki tarafın stratejik iletişimi güçlendirmesi ve ikili ilişkilerin sağlıklı, karşılıklı fayda sağlayan ve istikrarlı bir yolda istikrarlı gelişimini teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Önde gelen ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve İngiltere'nin dünya barış, istikrar ve kalkınmasında önemli uluslararası sorumluluklar üstlendiğine dikkat çeken Wang, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini kararlılıkla savunduklarını, BM'nin uluslararası sistemdeki hakim konumunu koruduklarını, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını savunduklarını, küresel serbest ticareti ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarını desteklediklerini ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağladıklarını ifade etti.

Çin ve İngiltere'nin bahsi geçen önemli konulara yönelik genel olarak tutarlı bir tutum sergilediğini kaydeden Wang, bunun iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ilişkilerinin derinleşmesinin önemli bir içerimi olduğunu söyledi. Wang, küresel zorlukların üstesinden gelmek ve dünya barış ve kalkınmasını teşvik etmek üzere İngiltere ile ortak çaba göstermeye hazır olduklarını söyledi.

Çin ve İngiltere'nin farklı tarihsel ve kültürel geçmişlere sahip olduğunu ve iki tarafın farklılıklarının olmasının olağan olduğunu belirten Wang, buna karşın iki ülkenin, karşılıklı saygı ilkesi temelinde karşılıklı anlayışı güçlendirmeye ve ikili ilişkilerin istikrarını sağlam şekilde güvence altına almaya çalışması gerektiğini vurguladı.

Zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve rahatsızlıklarla ilgili ise Wang, özellikle sağduyulu hareket etmenin, bunları aktif ve ihtiyatlı şekilde çözüme kavuşturmanın ve ikili ilişkilerin gelişiminin ana doğrultusunu korumanın önemine dikkat çekti.

Cooper ise İngiltere ve Çin'in birçok ortak çıkarı bulunduğunu söyledi. Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini kaydeden Cooper, Çin ile üst düzey etkileşimleri güçlendirmenin yanı sıra güvenlik, kalkınma ve çevre gibi alanlarda işbirliğini de artırmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Cooper, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve çok taraflılığı destekleyen büyük ülkeler olan İngiltere ve Çin'in, düzenli stratejik iletişimi sürdürmesi, iklim değişikliği gibi küresel sorunlara ortaklaşa çözüm araması, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini el üstünde tutması, küresel serbest ticareti koruması ve çok taraflı sistemi muhafaza etmesi gerektiğini dile getirdi.

Wang, Çin-İngiltere ilişkilerini etkileyen acil sorunların çözümünü hızlandırmaya yönelik tutumlarını yineledi. Her iki taraf da birlikte çalışma ve makul endişelerini eşit şartlarda ele alma konusunda mutabık kaldı.

