Çin ve İngiltere İlişkileri Güçleniyor

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Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Departman Başkanı Liu Jianchao, Londra'daki İngiltere-Çin Liderlik Forumu'nda İngiltere yetkilileriyle görüşmeler yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı olmasının küresel çıkarlar için önemli olduğu vurgulandı.

LONDRA, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departman Başkanı Liu Jianchao ve beraberindeki heyet, salı günü Londra'daki 13. İngiltere-Çin Liderlik Forumu'na katılarak İngiltere'ye düzenledikleri 3 günlük ziyaretlerini tamamladı.

Liu, ziyaret çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İşçi Partisi eski lideri ve İngiltere eski Başbakanı Tony Blair'ın de aralarında bulunduğu yetkililerle bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

İki taraf, küresel zorlukların arttığı bir ortamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen ekonomilerinden olan Çin ile İngiltere arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı olmasının, iki ülkenin ve tüm dünyanın çıkarlarına uygun olduğu konusunda mutabakata vardı.

Taraflar ayrıca iletişim ve diyaloğu güçlendirmek, karşılıklı anlayış ve güveni artırmak, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmek ve daha yakın halklar arası ve kültürel etkileşim sağlamak üzere İngiltere-Çin Liderlik Forumu gibi diyalog mekanizmalarından tam olarak faydalanma konusunda uzlaştı.

İki taraf, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası düzenin korunması ve küresel barış ve kalkınmanın desteklenmesi yönündeki kararlılıklarını da yineledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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