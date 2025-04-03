Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke

Çin ve İngiltere İlişkileri Güçleniyor

Çin ve İngiltere İlişkileri Güçleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, HSBC Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker ile yaptığı görüşmede, Çin-İngiltere ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini ve her iki tarafın da faydasına olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, başkent Beijing'de HSBC Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker ile bir araya geldi.

Han, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede belirsizliklerle dolu dünyada yüksek standartlı dışa açılmaya bağlılıklarının sürdüğünü ve çok taraflılığı kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Han, Çin- İngiltere ilişkilerindeki sağlam ve istikrarlı gelişmenin her iki tarafa fayda sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda dünyaya da istikrar getirdiğini belirtti. Han, HSBC Grubu'nun Çin pazarından yararlanmaya ve Çin-İngiltere ve Çin-Avrupa ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Tucker ise Çin'in ekonomik kalkınma beklentilerine tam güven duyduklarını ve İngiltere-Çin ilişkilerinin uzun vadeli ve istikrarlı gelişimini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.