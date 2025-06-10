Çin ve İngiltere Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve İngiltere Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Londra'da İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ile ekonomik ve mali işbirliğini artırmak amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasında ortak ilgi alanlarına dair derinlemesine görüş alışverişinde bulunuldu.

LONDRA, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ile iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğinin artırılması konusunda İngiltere'nin başkenti Londra'da bir görüşme gerçekleştirdi, 8 Haziran 2025.

Çin-İngiltere Ekonomik ve Mali Diyalog toplantısında Çin tarafına başkanlık eden He, İngiltere tarafına başkanlık eden Reeves ile iki tarafın ortak ilgi alanına giren konular da dahil olmak üzere derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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