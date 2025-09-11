Çin ve İngiltere Ekonomik İşbirliği Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'de İngiltere Ticaret Bakanı Peter Kyle ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Çin Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere İngiltere ile çalışacaklarını söyledi.

He, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin sürdürülebilir, istikrarlı ve sağlıklı gelişimini destekleyerek ikili ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini güvence altına alacaklarını belirtti.

He, yüksek standartlı dışa açılım politikasına bağlılıklarının sürdüğüne dikkat çekerek, Çin'e yatırım yapma konusunda güvenlerini sürdürme, Çin pazarındaki faaliyetlerini büyütme ve Çin'in süper büyüklükteki pazarının faydalarından pay alma konularında İngiliz şirketleri desteklediklerini kaydetti.

Kyle ise Çin ile ekonomik ve ticari işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi. Kyle, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini derinleştirmek istediklerini de ifade etti.