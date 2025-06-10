Çin ve İngiltere Ekonomi İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve İngiltere Ekonomi İşbirliğini Güçlendiriyor
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Londra'da İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli görüşmelerde bulundu.

LONDRA, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Londra'da İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ile bir araya geldi. Pazar günkü görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Çin-İngiltere Ekonomik ve Mali Diyalog toplantısında Çin tarafına başkanlık eden He, İngiltere tarafına başkanlık eden Reeves ile iki tarafın ortak ilgi alanına giren konularda da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

He, iki ülkeye Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasındaki önemli mutabakatları hayata geçirmek için ortak çaba sarf etme, diyalog toplantısında ulaşılan sonuçların etkin şekilde uygulanmasını destekleme, çeşitli ekonomi ve finans alanlarında etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirme, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarını teşvik etme ve Çin-İngiltere ekonomik ilişkilerinin sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı gelişimini sürdürme çağrısında bulundu.

Reeves ise Çin ile işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, Çin ile iletişimi güçlendirmeye, diyalog toplantısında elde edilen sonuçları uygulamaya ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine yeni bir ivme kazandırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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