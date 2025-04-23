Çin ve İngiltere, Çok Taraflı Ticaret Sistemini Destekleme Sorumluluğunu Vurguladı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, giderek artan tek taraflı zorbalık girişimlerinin olduğu bir dönemde Çin ve İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzeni el üstünde tutma sorumluluğu olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günü İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Wang, iki tarafın, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi destekleme ve çok taraflı ticaret sistemini koruma konusunda da ortak sorumluluğa sahip olduğunu belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın başından bu yana Çin-İngiltere Ekonomik ve Mali Diyaloğu, Stratejik Diyaloğu ve Enerji Diyaloğu toplantılarının başarıyla gerçekleştirildiği hatırlatan Wang, yapay zeka, bilim ve teknoloji, iklim değişikliği, eğitim ve ekonomi ile ticaret gibi başka alanlarda da diyalog toplantılarına yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Çin-İngiltere ilişkilerindeki iyileşme ve gevşeme ivmesinin kolay yakalanmadığını ve bu gelişmelere en üst düzeyde önem verilmesi gerektiğini belirten Wang, iki ülke liderlerinin stratejik kılavuzluğunda, çeşitli kesinti ve aksaklıkların üstesinden gelmek, ikili ilişkilerini sürekli şekilde ileriye doğru yönlendirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine odaklanmak ve daha pozitif bir gündem oluşturmak üzere İngiltere'yle çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Wang, gümrük vergilerini silah olarak kullanarak diğer ülkelere ayrım gözetmeksizin saldıran ABD'nin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını açıkça ihlal ettiğini ve tüm dünyadaki ülkelerin meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiğini söyledi.

Uluslararası ilişkilerde yeniden orman kanunlarının hakim olmasını hedefleyen bu tür eylemlerin tarihte tehlikeli bir gerileme anlamına geldiğini kaydeden Wang, istenmeyen ve sürdürülebilir olmayan söz konusu girişimlerin, küresel toplumun giderek artan direnç ve muhalefetiyle karşılaştığını belirtti.

Wang, ABD'nin gümrük vergilerini silah olarak kullanmasına karşı çıkan Çin'in sorumlu bir ülke olarak sadece kendi meşru hak ve çıkarlarını savunmayı değil, aynı zamanda uluslararası kuralları ve çok taraflı ticaret sistemini gözetmeyi de amaçladığını vurguladı.

Wang, yüksek standartlı dışa açılmaya, tüm ülkelerle karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine ve dünyayla kalkınma fırsatlarını paylaşmaya bağlılıklarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Lammy ise ikili ilişkilerde kaydedilen mevcut pozitif ivme konusundaki takdirlerini ifade etti. Lammy, iki ülke arasında üst düzeydeki ve her düzeydeki etkileşimleri daha da artırmaya ve karşılıklı ilgi alanlarına giren ikili ve çok taraflı konular hakkında Çin'le düzenli diyaloglara katılarak zorluklarla ortaklaşa mücadele etmeye hazır olduklarını belirtti.

Lammy, her zaman açık bir ülke olan İngiltere'nin serbest ticareti kararlılıkla desteklediğini ve merkezinde DTÖ'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sistemini korumaya kararlı olduğunu dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan İngiltere ve Çin'in, dünya ekonomisi ve uluslararası ticaretin sürdürülebilir gelişimi konusunda önemli sorumlulukları olduğunu kaydeden Lammy, İngiltere'nin bu konuda Çin'le iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.

İki taraf, Ukrayna krizi de dahil olmak üzere ortak ilgi alanlarına giren konularda görüş alışverişinde de bulundu.