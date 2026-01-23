Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin-İngiltere Etkileşim ve İşbirliğinin Güçlendirilmesi Tüm Dünya İçin Faydalı

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, mevcut çalkantılı ve belirsizliklerle dolu küresel bir ortamda Çin ile İngiltere arasındaki etkileşim ve işbirliğinin güçlendirilmesinin her iki ülkenin yanı sıra dünyanın da çıkarına olduğunu söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında, Çin ile İngiltere arasındaki üst düzey temasların bir sonraki adımlarına ilişkin olarak belirli ziyaretlere dair bilgilerin zamanı geldiğinde paylaşılacağını söyledi.

Sözcü, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve İngiltere arasındaki etkileşim ile işbirliğinin güçlendirilmesinin, mevcut değişken ve çalkantılı uluslararası koşullar altında iki ülkenin ve dünyanın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.