Çin ve Imf, Makro Politika Koordinasyonunu Güçlendirme Sözü Verdi

HEFEİ, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Perşembe günü Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Kristalina Georgieva ile Anhui eyaletinin Huangshan şehrinde biraraya gelerek makro politika koordinasyonunu güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Çin'in küresel ekonomik yönetişimin bir katılımcısı ve savunucusu olduğunu ve bu yönetişime katkı sunduğunu kaydeden Li, Çin'in IMF ile uzun yıllardır sağlam bir işbirliği ilişkisi sürdürdüğünü söyledi.

Li, Çin'in borç, iklim değişikliği ve diğer küresel zorluklarla mücadele etmek için IMF dahil tüm taraflarla makro politika koordinasyonunu güçlendirmeye devam edeceğini ve küresel ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye daha büyük katkılarda bulunacağını belirtti.

Çin'in G20'nin Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'ni her bakımdan uygulayacağını söyleyen Li, Çin'in adil ve eşitlikçi bir borç yeniden yapılandırma planı oluşturmak ve buna katılmak için ilgili G20 üyeleriyle birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.

Reform ve dışa açılmanın, Çin'in muazzam kalkınma başarısına ulaşmasında önemli bir deneyim olduğuna işaret eden Li, Çin'in temel ulusal reform ve dışa açılma politikasına bağlı kalacağını, barışçıl kalkınma yolunda ilerleyeceğini ve dışa açılmayı yüksek bir seviyede sürdüreceğini söyledi.

Li, Çin'in imalat sektörünün tamamen açılması temelinde hizmet sektörünün dışa açılmasını ilerleteceğini söyledi.

Çin'in, uluslararası sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sürdürmeye elverişli olacak şekilde, RMB döviz kurunu uyarlanabilir ve denge seviyesinde genel olarak istikrarlı tutacağını da sözlerine ekledi.

Yedinci "1+6" Yuvarlak Masa Toplantısı için Çin'de bulunan Georgieva ise, IMF'nin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini söyledi ve Çin tarafının Kovid müdahale politikalarını yeniden kalibre etmesini takdir ettiğini, bunun ekonomik büyümeyi artırmaya yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

Georgieva, IMF'nin ülkeler arasında daha güçlü makro politika koordinasyonunu teşvik etmek, dünya ekonomisinin parçalanmasını önlemek ve iklim değişikliği ve borç gibi ortak sorunlara ortak yanıt vermek için Çin ile yakın çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.