Çin ve Hollanda'nın Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Pazartesi günü Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile telefonda görüştü.

Görüşme sırasında Qin, Çin'in iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı uygulamak, her düzeyde alışverişi güçlendirmek ve Çin-Hollanda ilişkilerinde yeni ilerleme sağlamak için Hollanda ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Çin-Hollanda ilişkisinin belirleyici özelliğinin açık ve tatbiki olması olduğunu söyleyen Qin, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma ve üst düzey açılımı teşvik etme çabalarını hızlandırdığını ve bunun da Çin-Hollanda işbirliğine daha fazla fırsat getireceğini sözlerine ekledi.

Qin, Çin'in çok taraflı alanlarda işbirliğini güçlendirmek, olumlu sonuçlar elde etmek için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nı (COP28) desteklemek, uluslararası sanayi zinciri ve tedarik zincirinin istikrarını korumanın yanı sıra parçalanmış ve kaotik bir ticaret ortamı yerine açık ve düzenli bir uluslararası ticaret ortamını teşvik etmek için Hollanda ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Hoekstra ise, Hollanda'nın Çin ile her düzeyde etkileşimi güçlendirmeye, ekonomi, ticaret, silah kontrolü, silahların yayılmasının önlenmesi ve iklim değişikliği gibi alanlarda ikili işbirliğini derinleştirmeye ve açık ve tatbiki kapsamlı işbirliğine dayalı ortaklıklarını ilerletmeye hazır olduğunu söyledi. Hoekstra, Hollanda tarafının Çin ile ekonomik ve ticari ilişkileri sorumlu bir şekilde ele almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Hollanda tarafı görüşmeleri sırasında Çin'i, Hollanda'nın ortak ev sahiplerinden biri olduğu BM 2023 Su Konferansı'na davet ederken Çin tarafı ise etkinliğe üst düzeyde delegeler göndereceğini söyledi.

İki taraf, Japon hükümetinin radyoaktif atık suları okyanusa boşaltma kararı hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Her iki taraf da bu tür bir eylemin insan sağlığı ve deniz ortamı açısından endişe yarattığı konusunda görüş birliğine vardı ve bu konuda iletişimi sürdürmeyi kabul etti.

İki taraf, Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulunurken Qin, Çin'in barış görüşmelerini ilerletmek için ilgili taraflarla çalışacağını yineledi.