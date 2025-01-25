Çin ve Hollanda Arasında Yeşil Kalkınma İşbirliği

LAHEY, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Lahey'de Hollandalı liderlerle bir araya geldi. Çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşen görüşmelerde, iki taraf açık bir dünya ekonomisini ortaklaşa teşvik etme ve yeşil kalkınma da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Ding, iki günlük ziyareti sırasında Hollanda Kralı Willem-Alexander, Başbakan Dick Schoof ve Başbakan Yardımcısı ve İklim ve Yeşil Büyüme Bakanı Sophie Hermans ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Ding, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin ve Hollanda arasındaki kapsamlı işbirliğine yönelik açık ve faydalı ortaklığın, verimli işbirliği sayesinde çeşitli alanlarda istikrarlı şekilde geliştirildiğini ve iki ülke ve halkına fayda sağladığını söyledi.

Başbakan yardımcısı, karşılıklı güveni artırmak, ikili ilişkilerin daha da gelişmesini sağlamak ve iki ülkenin kendi kalkınma hedeflerini gerçekleştirmelerini hızlandırmalarına yardımcı olmak için Hollanda ile iletişimi daha da güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

Hem Çin hem de Hollanda'nın açık dünya ekonomisinin yararlanıcıları ve destekçileri olduğunu vurgulayan Ding, Çin'in yüksek standartlı dışa açılım politikasıyla yüksek kaliteli kalkınmaya bağlı olduğunu ve Hollandalı şirketleri Çin ile işbirliğini genişletmeye davet ettiğini söyledi.

Ding ayrıca Hollanda'dan Çinli şirketler için adil, eşitlikçi ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı yaratmasını, ortak çıkarları koruyup küresel sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarlı ve engelsiz şekilde sürdürmeye devam etmesini ve iki ülkenin tamamlayıcı avantajları, ortak fırsatları ile kalkınmasını gerçekleştirmesini beklediklerini ifade etti.

Bu yılın Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan Ding, Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesini teşvik etmek üzere AB ile diyaloğu güçlendirmeye ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını, ayrıca Hollanda'dan da bu konuda yapıcı rol oynamasını beklediklerini söyledi.

Kral Willem-Alexander ise ülkesinin karşılıklı güven ve dostluğa değer verdiğini ve Hollanda-Çin ilişkilerinde sürekli ilerleme sağlamak için Çin ile işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Kral, mevcut jeopolitik çatışmalar sürerken ülkelerin açık şekilde iletişim kurması, uzlaşı araması, birlikte çalışması ve küresel zorlukları ortaklaşa çözmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Schoof da Çin'in kalkınma başarılarını takdir ettiklerini ve Çin'i istikrarlı bir ortak olarak gördüklerini belirterek, Hollanda'nın Çin ile diyaloğu güçlendirmeye, anlayışı ve karşılıklı güveni arttırmaya ve su koruma, yeşil kalkınma, tıp ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini artırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Başbakan ayrıca Hollanda'nın serbest ticareti korumak, ayrıca açıklık ve işbirliğini teşvik etmek için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Başbakan yardımcısı Sophie Hermans ise Çin'i çevre koruma ve yeşil kalkınma alanındaki başarılarından dolayı kutlayarak Çin'in Paris Anlaşması'nın uygulanmasına yaptığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hermans, Çin ile temiz enerji, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve iklim adaptasyonu gibi alanlarda işbirliğini artırmak için sabırsızlandıklarını söyledi.