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Çin ve Hırvatistan, Yeni Otoyol Projesi İçin Anlaştı

Çin ve Hırvatistan, Yeni Otoyol Projesi İçin Anlaştı
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Çin Yol ve Köprü Şirketi ile Hırvatistan Karayolları şirketi, 14,75 kilometre uzunluğunda bir otoyol inşası için 160 milyon euro bedelle anlaşma imzaladı. Proje, Pojega ile Godinjak'ı birleştirecek ve 4 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

POJEGA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Yol ve Köprü Şirketi ile Hırvatistan Karayolları şirketi, Hırvatistan'da 14,75 kilometre uzunluğunda otoyol inşa etmek üzere anlaşma imzaladı.

160 milyon euro (180,8 milyon ABD doları) bedelle imzalanan sözleşme kapsamında Pojega ile Godinjak'ı birbirine bağlayacak otoyolun yanı sıra 3,34 kilometre uzunluğunda bir tünel, 3 adet üst geçit, 6 adet alt geçit ve bir adet alt geçit tüneli inşa edilecek.

Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Deniz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Oleg Butkoviç, çarşamba günü düzenlenen imza töreninde Çin Yol ve Köprü Şirketi'nin üstlendiği ve Temmuz 2022'de açılışı yapılan Peljesac Köprüsü projesinde Çin ile olumlu bir deneyim yaşadıklarını vurguladı. Bakan, yeni otoyol projesinin de başarılı olacağına olan inancını dile getirdi.

Hırvatistan Karayolları CEO'su Ivica Budimir, otoyolun şirketin son on yılda Peljesac Köprüsü projesinin ardından imzaladığı ikinci en büyük proje olduğunu söyledi.

Çin Yol ve Köprü Şirketi Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Yang Dong ise projeyi başarıyla ve verilen süre içinde tamamlamak için tüm mesleki bilgi ve yeteneklerini kullanacaklarını ifade etti.

Pojega-Godinjak otoyol projesinin inşaatının yılın ilerleyen aylarında başlaması ve 4 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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