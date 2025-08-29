Çin ve Hindistan Sınır Sorununu Görüşmek Üzere Anlaştı

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ve Hindistan'ın, sınır bölgelerinde barış ve huzuru ortaklaşa koruması gerektiğini söyledi.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında Çin ve Hindistan Özel Temsilcileri arasında bu ayın başlarında sınır sorunu üzerine gerçekleştirilen 24. tur görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, söz konusu görüşmelerde 10 maddelik bir mutabakat sağlandığını ve iki tarafın, diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla sınır yönetimi ve kontrol mekanizmalarını kullanma konusunda anlaştığını belirtti.

Zhang, görüşmelerde iki tarafın Çin-Hindistan sınır sorunu hakkında olumlu ve yapıcı bir anlayışla samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu ve birçok konuda mutabakata vardığını ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu kaydeden Zhang, Çin ve Hindistan'ın olumlu ivmeyi pekiştirerek karşılıklı saygı ve güven, barış içinde bir arada yaşama, ortak kalkınma ve kazan-kazan iş birliği anlayışıyla komşuluk ilişkilerini doğru bir yolda ilerletmeleri gerektiğini vurguladı.