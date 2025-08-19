Çin ve Hindistan Ortaklık Mesajı Verdi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 3 yıl aradan sonra Hindistan'a yaptığı ziyarette "Çin ve Hindistan, düşman değil ortak olmalı, birbirlerini rakip veya tehdit değil fırsat olarak görmeli." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, bugünün dünyasının benzeri görülmemiş hızlı değişimlere sahne olduğuna, tek taraflılığın ve zorbaca eylemlerin arttığına ve serbest ticaret ile uluslararası düzenin zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

En büyük iki gelişmekte olan ülke olarak toplam 2,8 milyar nüfusu temsil eden Çin ve Hindistan'ın, bu koşullarda küresel sorumluluk göstermesi gerektiğinin altını çizen Vang, "Çin ve Hindistan, düşman değil ortak olmalı, birbirlerini rakip veya tehdit değil fırsat olarak görmeli." ifadesini kullandı.

Vang, iki ülkenin çok kutuplu bir dünyayı ilerletmek ve uluslararası ilişkileri daha demokratik hale getirmek için gelişmekte olan ülkelerin birlik olarak güçlenmesine örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

Çinli Bakan, iki büyük Doğu uygarlığının temsilcisi olan Çin ve Hindistan'ın ulusal diriliş süreçlerinin birbirinin başarısına yapacağı katkının Asya'ya ve dünyaya ihtiyacı olan belirginliği ve istikrarı sağlayacağını vurguladı.

Çin'in açıklamasına göre, ev sahibi Hindistan'ın Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da, iki ülke liderinin iradesi doğrultusunda ilişkilerin iyileşme yoluna girdiğine işaret ederek, Çin ve Hindistan'ın birbirine yönelik stratejik algılarını yenilemesi, adil ve dengeli birçok kutuplu dünya düzenine ve dünya ekonomisinin istikrarına katkı sağlaması gerektiğini kaydetti.

Vang, 3 yıl sonra Yeni Delhi'yi ziyaret ediyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang, 3 yıl aradan sonra Hindistan'ı ziyaret ediyor. Çinli Bakan, en son Mart 2022'de Yeni Delhi'ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

Vang'ın ziyaretinde iki ülke Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı'nı yapacak. Toplantıda Hint tarafını Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval temsil edecek.

Doval, Aralık 2024'te Pekin'i ziyaret etmiş, bu ziyarette iki ülke arasında sınır sorunu konusundaki diyalog toplantısı 2019'dan beri ilk kez gerçekleştirilmişti.