Çin ve Hindistan İlişkilerinde Yeni Başlangıç

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Beijing'de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

Han, pazartesi günü görüşmede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Ekim 2024'te Kazan'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği başarılı görüşmenin, Çin-Hindistan ilişkilerini yeni bir başlangıç noktasına taşıdığını söyledi. Çin ve Hindistan'ın büyük gelişmekte olan ülkeler ve Küresel Güney'in önemli üyeleri olduğunu belirten Han, iki tarafın da birbirlerinin başarılarına katkıda bulunan ortaklar olmasının doğru bir seçim olduğunu belirtti.

Han, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatın daha etkin uygulanması, üst düzey rehberliğe bağlı kalınması, tatbiki iş birliğinin istikrarlı şekilde ilerletilmesi ve karşılıklı endişelere saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Han ayrıca Çin-Hindistan ilişkilerinin sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin teşvik edilmesini istedi.

Jaishankar ise, Başbakan Modi ve Cumhurbaşkanı Xi'nin Kazan'daki görüşmesinin ardından Hindistan-Çin ilişkilerinin istikrarlı şekilde iyileştiğini söyledi. Jaishankar, Hindistan tarafının, liderler tarafından varılan mutabakatı, ikili ilişkilerin ivmesini korumak, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmek ve çok taraflı mekanizmalar içinde iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek için rehber olarak almaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Jaishankar, Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanı olarak örgütün bu yılki zirvesine ev sahipliği yapan Çin'i desteklediklerini belirtti.